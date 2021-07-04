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Ученые связали чувство счастья с уровнем ожиданий человека
Наука
Ученые связали чувство счастья с уровнем ожиданий человека
pixabay.com  /  Avi Chomotovski

Лондон, 4 июля. Чувство счастья напрямую зависит от уровня ожиданий человека от других событий, выяснили ученые из Великобритании.

Определенная установка позволит оставаться в приподнятом настроении. Ее главой характеристикой является фраза «могу обойтись». Чем ниже уровень ожиданий, тем сильнее чувство счастья, сообщили специалисты из Университетского колледжа Лондона.

Участниками эксперимента стали 18 тыс. граждан. Ученые разработали специальную мобильную игру, которая побуждала пользователей принимать рискованные решения. Оказалось, что при заниженных ожиданиях даже при неблагоприятном исходе человек расстраивается не так сильно.

Вдохновение чужим примером, новое приключение и обращение к кумиру помогут поднять настроение, считает эксперт социальной психологии и когнитивно-поведенческой терапии Элис Бойс.

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