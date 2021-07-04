Годовая инфляция в России может разогнаться до 6,5%

Москва, 4 июля. Инфляционные показатели рубля спрогнозировали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

Годовые показатели инфляции в Российской Федерации могут достичь 6%–6,5%, сообщает информационное агентство «Прайм», которое приводит слова генерального директора НРА Алины Розенцвет.

«Инфляция по итогам года, по прогнозам НРА, будет в районе 6-6,5%. Уверены, что действия Банка России и восстановление экономики позволят сдержать темпы роста инфляции в текущих пределах», — пояснила она.

Часть экономистов считает, что инфляция рубля носит импортированный характер. Финансист Константин Ордов ранее рассказал, что провоцирует постоянное повышение цен в стране. Он уверен, что проблема носит общемировой характер.

По данным Росстата, на фоне ослабевшего рубля, а также подорожания продуктов питания и сырьевых товаров инфляция к концу марта разогналась до 5,8%, а в апреле немного замедлилась до 5,5%. В мае темпы роста подскочили уже до максимума с 2016 года — 6,02%, уточняет «ФедералПресс».