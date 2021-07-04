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Президент Украины поздравил Байдена с Днем независимости США

  /   Обновлено: 04 июля 2021 11:24
Политика
Президент Украины поздравил Байдена с Днем независимости США
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 4 июля. Глава украинского государства Владимир Зеленский обратился к американскому коллеге Джозефу Байдену по случаю Дня независимости США.

Президент поздравил главу Белого дома и народ США с одним из важнейших событий в истории страны — рождением свободного и независимого государства. Пользуясь случаем Зеленский поблагодарил американское руководство за поддержку Киева по различным направлениям сферы жизнедеятельности Украины.

Накануне День независимости отмечала Белоруссия. В связи с этим российский лидер Владимир Путин направил президенту республики Александру Лукашенко поздравительную телеграмму.

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