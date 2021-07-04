Парапсихолог уверена, что отец Моргенштерна продал душу дьяволу за успех сына

Москва, 4 июля. Парапсихолог Наталья Федосеенко считает, что сам рэпер Моргенштерн не связан с дьявольщиной, однако добиться успеха и популярности ему помогли темные силы.

Скандально известного музыканта не раз называли сатанистом из-за его татуировки с тремя шестерками на лбу. Однако совсем не это насторожило парапсихолога и таролога Наталью Федосеенко. По ее словам, рэпер очень быстро добился успеха и славы, а подобный карьерный взлет часто не обходится без обращения к темным силам.

Специалист в области эзотерики рассказала, что проанализировала личность Моргенштерна с помощью физиогномики и карт таро и не выявила никакой связи музыканта с дьявольщиной. Оказалось, что за свою популярность рэпер должен благодарить отца. По словам парапсихолога, родителя звезды сильно мучила совесть и перед смертью он решил помочь сыну, заключив сделку с сатаной. Мужчина продал свою душу в обмен на успех сына, отметила Федосеенко.

«На момент смерти мужчина испытывал большое чувство вины перед парнем, так как ранее проявлял физическое насилие в его сторону. Вероятно, именно из-за этого Алишер начал набирать вес, был не уверен в себе, обрел немало комплексов», — цитирует слова эксперта портал Bimru.

Парапсихолог предсказала Моргенштерну еще большую славу в будущем. Она уверена, что деньги на рэпера будут «падать» со всех сторон. Однако подобное везение не может оставаться без оплаты, уточнила эксперт. Федосеенко уверена, что в скором времени музыканта потрясет предательство близкого человека. Кроме того, звезде будет сильно не везти в личной жизни.

Однако в карьере рэпера не все так гладко. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила факты пропаганды наркотиков в треках Моргенштерна. Ранее артисту уже назначили штраф в размере 100 тысяч рублей из-за пропаганды запрещенных веществ.