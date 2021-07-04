Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 11:35
11:34
Происшествия
Вертолет потерпел крушение в Кабардино-Балкарии
11:34
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв рассказала о травле из-за лишнего веса
11:33
Общество
Названа биодобавка, которую нельзя употреблять людям с ожирением
11:32
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 4 июля
11:31
Общество
Минобороны РФ с опережением графика строит мосты в Тульской области
11:31
Шоу-бизнес
Александр Васильев жестко высказался о стиле Софьи Таюрской из Little Big
11:30
Армия
Бойцы ВСУ развернули у населенного пункта Луганское станцию радиоэлектронной борьбы
11:27
Происшествия
Мужчина скончался во время фестиваля фейерверков в Сочи
11:26
Происшествия
Мигранты устроили массовую драку с битами на Большеохтинском проспекте
11:25
Общество
Популярный в соцсетях енот вернулся из путешествия по городам России
Все новости

Девочка погибла по вине севшего за руль в пьяном виде отца на Урале

  /   Обновлено: 04 июля 2021 11:05
Происшествия
Девочка погибла по вине севшего за руль в пьяном виде отца на Урале
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Екатеринбург, 4 июля. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и попал в аварию. В результате случившегося погибла его малолетняя дочь.

Лишенный прав пьяный водитель под Первоуральском сел за руль авто и посадил на колени свою пятилетнюю дочь. Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате происшествия девочка скончалась на месте от полученных травм. Также пострадал сын мужчины, который находился в салоне. Семилетнего мальчика госпитализировали, по словам врачей, он находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители составили на мужчину административные протоколы. По факту произошедшего проводится проверка.

Двое взрослых и ребенок пострадали в аварии, в которой участвовало три автомобиля в Курортном районе Петербурга.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Девочка погибла по вине севшего за руль в пьяном виде отца на Урале
дети смерть первоуральск пьяное вождение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru