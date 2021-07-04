Девочка погибла по вине севшего за руль в пьяном виде отца на Урале

Екатеринбург, 4 июля. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и попал в аварию. В результате случившегося погибла его малолетняя дочь.

Лишенный прав пьяный водитель под Первоуральском сел за руль авто и посадил на колени свою пятилетнюю дочь. Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате происшествия девочка скончалась на месте от полученных травм. Также пострадал сын мужчины, который находился в салоне. Семилетнего мальчика госпитализировали, по словам врачей, он находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители составили на мужчину административные протоколы. По факту произошедшего проводится проверка.

Двое взрослых и ребенок пострадали в аварии, в которой участвовало три автомобиля в Курортном районе Петербурга.