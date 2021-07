Дональд Трамп возвращается в большую политику США

2021 год в Соединенных Штатах начался с крупного политического и даже исторического события — выборов президента, которые запомнились миру отнюдь не характерными для американского общества скандалами вокруг массовой фальсификации голосов.

45-й президент США Дональд Трамп, против которого демократы развернули все имеющиеся в их арсенале силы и средства, потерпел поражение. На стороне его соперника, Джозефа Байдена, выступили так называемые «технологические гиганты», заблокировавшие бывшего американского лидера во всех социальных сетях.

После инаугурации Байдена Трамп на несколько месяцев приостановил активную политическую деятельность, ограничиваясь лишь заявлениями по наиболее значимым для страны вопросам. Однако в течение прошедшей недели экс-президент США перешел от слов к делу, объявив о старте своей «поствыборной программы»: в период с 26 июня по 3 июля Трамп активно встречался со своими сторонниками, выступал на митингах, лично совершил визит на южную границу Соединенных Штатов и даже запустил собственную социальную сеть.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, почему прошедшую неделю в США можно с уверенностью назвать «неделей Дональда Трампа».

«Спасем Америку»

Встреча с единомышленниками 26 июня в Веллингтоне, штат Огайо, стала первой из серии запланированных Дональдом Трампом выступлений в рамках политического ралли под громким названием «Спасем Америку». Основной целью мероприятия для бывшего президента было не только сохранить поддержку сторонников, но и поддержать своих союзников по партии: Трамп приехал поддержать республиканца Макса Миллера, баллотирующегося в палату представителей Конгресса США от штата Огайо.

Last Saturday, President Donald J. Trump came to Ohio to endorse me at his first rally of the year.



Today, I am asking for your endorsement.



Pitch in $5 to help FULFILL Donald J. Trump's mission ⬇️????????https://t.co/ZW5Ufj9m6u pic.twitter.com/zc97y1s3xY — Max Miller (@MaxMillerOH) June 30, 2021

Трамп начал свою речь с фальсификаций на президентских выборах в 2020 году, сравнив ситуацию в США с выборами процессом на Украине в 2004 году, когда Виктор Ющенко проиграл выборы, но получил власть в результате «оранжевого Майдана».

«Подобные вещи, говорят, имели место на Украине в 2004 году. Теперь это произошло здесь, но в гораздо большем масштабе. Мы это докажем», — объявил Трамп.

Кроме того, он выразил убежденность в том, что демократы организовали явку избирателей «по северокорейскому образцу».

Не обошлось без критики в адрес действующей администрации: Трамп заявил, что Байден разрушает экономику Соединенных Штатов, ставит американские национальные интересы на последнее место и укрепляет позиции Российской Федерации, Китая и Ирана в мире.

Speaking in Ohio, Trump said that China, Russia and Iran are humiliating the United States, and American President Joe Biden is destroying the country. pic.twitter.com/BsWkfJBcKB — Amazon (@Amazon1Amazon) June 27, 2021

Чтобы «не потерять страну» Трамп призвал сторонников поддержать республиканцев, которые в 2022 году будут баллотироваться в Палату представителей и Сенат, добавив, что Республиканской партии предстоит много работы.

«Мы вернем себе Конгресс, вернем себе Америку, и сделаем это уже скоро»

Calling the event “the very first rally of the 2022 election,” Trump predicted next year's elections would result in "giant Republican majorities" in both chambers of Congress https://t.co/vFQbM56eQ4 — Yahoo News (@YahooNews) June 27, 2021

Трамп также пообещал вести кампанию против десяти членов Республиканской партии, проголосовавших за импичмент за «подстрекательство к штурму» здания Конгресса 6 января.

Кроме того, значительное внимание в ходе выступления было уделено миграционной проблеме: в ходе своего президентского срока Трампу удалось стабилизировать обстановку на южных рубежах государства, однако политика Джо Байдена, проводимая под влиянием прогрессивной общественности, привела к катастрофической ситуации на американо-мексиканской границе.

«К нам в страну приезжают миллионы людей. Мы понятия не имеем, кто они такие», — заявил Трамп.

Обеспокоенность Трампа обстановкой на южных рубежах Соединенных Штатов не ограничилась словесным бичеванием демократов в Огайо — в среду, 30 июня, бывший президент прибыл в Уэслако, штат Техас, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, а заодно поддержать региональное республиканское руководство.

Визит в Техас

Наплыв нелегальных мигрантов в Техас настолько повлиял на ситуацию с безопасностью в штате, что губернатор-республиканец Грег Эбботт, который планирует переизбраться в 2022 году, посвятил практически всю свою избирательную программу мероприятиям, направленным на противодействие «политике открытых границ», проводимой администрацией Байдена.

В частности, 16 июня Эбботт заявил, что намерен продолжить проект Дональда Трампа по возведению стены на границе с Мексикой, выделив 250 миллионов долларов США из государственных средств в качестве «первоначального взноса».

«Вы смотрите на эту границу, и вы что видите? Вы видите незаконченную стену. Это вина Байдена, потому что действующий президент не продолжает то, что начал президент Трамп. Техас сам построит пограничную стену, чтобы обезопасить нашу границу и наших граждан», — заявил Эбботт.

Texas Military Forces are making progress on building the border barrier.



Land owners along the border have agreed to allow the state to put up temporary fencing.



Texas will keep communities across the state safe.



Watch @TxDPS footage below: pic.twitter.com/z0RzYv9Wdv — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 3, 2021

Незавершенный участок стены вдоль реки в Фарре стал местом встречи Эббота и Трампа, где они обменялись мнениями относительно сложившейся ситуации и выступили на специально организованной пресс-конференции.

Welcome to the Lone Star State, President Trump!



Join us LIVE for a briefing on how Texas is solving the ongoing crisis at our southern border.https://t.co/PHeo6aKOJT pic.twitter.com/kgBEReiUNc — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 30, 2021

Экс-президент вспомнил классические тезисы собственных политических митингов, заявив, что при нем у Америки была «лучшая граница, которая когда-либо существовала истории страны». Трамп заявил, что отдельные южноамериканские государства «намеренно освобождают убийц, насильников, торговцев наркотиками и людьми» для того, чтобы злоумышленники в дальнейшем бежали на территорию Соединенных Штатов.

Не обошлось без насмешек над действующем президентом страны Джо Байденом.

«Все, что нужно было сделать Байдену — идти на пляж. Если бы он просто ничего не сделал, у нас бы была самая надежная граница, которую мы когда-либо имели», — объявил Трамп.

Команда Трампа запускает Gettr

После того, как «технологические гиганты» в лице Twitter, Google и Facebook забанили Дональда Трампа и некоторых его сторонников в разгар президентских выборов 2020 года, бывший президент стал искать альтернативные способы взаимодействия со своей аудиторией в Интернете.

Трамп предпринимал попытки запустить собственный профессиональный блог, однако на фоне популярности социальных сетей ресурс не снискал популярности даже в рядах самых преданных фанатов республиканца.

Похожая ситуация произошла и с независимой американской социальной сетью Parler. Поначалу сторонников Республиканской партии призывали бросить Twitter ради Parler — на это, к примеру, недвусмысленно намекала дочь экс-президента Иванка Трамп.

Follow me on Parler! pic.twitter.com/BiQwZRSlq0 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 17, 2020

Однако после «штурма Капитолия» и от этого портала пришлось отказаться: «технологические гиганты» объявили Parler войну, которую он был не в состоянии выиграть.

И вот 2 июля команда Трампа объявила о запуске собственной социальной сети под названием Gettr. Платформу возглавил бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, в качестве консультанта выступил бывший пресс-секретарь президентской кампании республиканца Тим Мерто. Gettr появился в магазинах приложений Google и Apple, где несколько тысяч пользователей уже загрузили приложение.

Hello Gettr! Make Trump Great Again. pic.twitter.com/lPrFVSDE56 — Sam Nato ????????| אַפְרִיקָה (@SamNato) July 1, 2021

В описании соцсети говорится, что миссия Gettr заключается в «продвижении культуры здравого смысла, защите свободы слова и противодействии монополиям социальных сетей, а также создании открытой платформы для обсуждения различных идей и решений».

Как заявляют разработчики, в Gettr будет возможна публикация постов длиной 777 символов, видео продолжительностью до трех минут, а также проведение прямых трансляций. Примечательно, пользователи смогут импортировать посты, информацию и даже подписчиков из Twitter.

Удастся ли Gettr добиться успеха, сказать сложно. По сути, новая социальная сеть, являющаяся не свежим продуктом, а лишь копией существующей Twitter, — очередная прихоть Дональда Трампа и его команды, стремящейся отомстить Big Tech. Учитывая быстродействие, популярность и удобство Twitter, широкие массы пользователей вряд ли выберут Gettr: зачем переходить туда, где почти никого нет? Более того, дискуссия между сторонниками Демократической и Республиканской партии должна проходить на единой платформе — иначе стороны просто не увидят аргументы друг друга.

Тем не менее запуск Gettr лишний раз свидетельствует о том, что Трамп не сдался и не покинул политический горизонт: о нем говорят, о нем пишут, его все еще боятся демократы. Всего за неделю Трамп своей активностью навел шумихи в СМИ, попав на главные страницы американских газет. Теперь все чаще в продемократических изданиях мелькает вопрос: какова перспектива участия 45 президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года?