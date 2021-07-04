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Павел Прилучный может стать новым героем шоу «Холостяк»
Шоу-бизнес
Павел Прилучный может стать новым героем шоу «Холостяк»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 4 июля. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный сам спровоцировал слухи об участии в новом сезоне шоу «Холостяк». Актер опубликовал в Instagram-аккаунте снимок, наделавший много шума.

Недавно Прилучный вернулся из отпуска, который провел на лазурном побережье Мальдивских островов. Артист по возвращении в Москву сразу же с головой погрузился в работу. На странице в Instagram он решил анонсировать несколько ближайших спектаклей со своим участием.

Сопроводил пост звезда «Мажора» фотографией, которую многие фанаты восприняли как намек на новый проект. В кадре Прилучный предстал в черном пальто и с красной розой в руках.

«Хорошо отдохнул, можно и поработать. Встречаемся 8 июля на спектакле «Авантюристы поневоле» и 11 июля на спектакле «Косметика врага» в Театриуме на Серпуховке», — подписал снимок актер.

Алый цветок используется в популярном шоу «Холостяк» на ТНТ, поэтому в комментариях на Прилучного посыпались вопросы, не будет ли он участвовать в новом сезоне проекта. По мнению поклонников, «Холостяк» со звездой «Мажора» имел бы заоблачные рейтинги.

«На секунду подумала, что это новый «Холостяк!»;

«Красиво держите розу, можно на шоу «Холостяк» идти. Я ни один выпуск не смотрела, но с вами бы с удовольствием!» ;

«Увидев фото, подумала, что это «Холостяк» новый сезон» — написали фолловеры.

Однако несмотря на положительную реакцию фанатов, Павел Прилучный вряд станет новым героем «Холостяка». Сейчас актер встречается с Мирославой Карпович. Влюбленные даже вместе отправились в отпуск на Мальдивы и поселились на роскошной дорогостоящей вилле.

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холостяк шоу карпович прилучный
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