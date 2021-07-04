Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 11:34
11:34
Происшествия
Вертолет потерпел крушение в Кабардино-Балкарии
11:34
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв рассказала о травле из-за лишнего веса
11:33
Общество
Названа биодобавка, которую нельзя употреблять людям с ожирением
11:32
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 4 июля
11:31
Общество
Минобороны РФ с опережением графика строит мосты в Тульской области
11:31
Шоу-бизнес
Александр Васильев жестко высказался о стиле Софьи Таюрской из Little Big
11:30
Армия
Бойцы ВСУ развернули у населенного пункта Луганское станцию радиоэлектронной борьбы
11:27
Происшествия
Мужчина скончался во время фестиваля фейерверков в Сочи
11:26
Происшествия
Мигранты устроили массовую драку с битами на Большеохтинском проспекте
11:25
Общество
Популярный в соцсетях енот вернулся из путешествия по городам России
Все новости

Максим Галкин показал спор своих детей от Пугачевой во время прогулки
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал спор своих детей от Пугачевой во время прогулки
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 4 июля. Юморист и телеведущий Максим Галкин поделился новыми кадрами со своими детьми от примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Шоумен показал сына и дочь, спорящих на прогулке.

Супруг Пугачевой опубликовал видео с Лизой и Гарри Галкиными в Instagram Stories. На кадрах двойняшки изучают обитателей пруда, расположенного на территории замка звездного семейства в подмосковной деревне Грязь.

Спор между братом и сестрой разгорелся из-за маленьких черных существ, плавающих в пруду. Мальчик утверждал, что это головастики, девочка же настаивала, что это небольшие рыбы. Галкин поспешил разрешить спор детей и сказал, что существа больше похожи на головастиков.

«Почему вы мне не верите?!» — возмутилась обиженная Лиза Галкина.

«Хорошо, мы тебе поверим, дочка», — сказал в ответ юморист.

Девочка обратила внимание, что у обитателей пруда хвосты как у рыб. Тогда телеведущий согласился с дочерью и сказал, что это рыбы. Однако сын шоумена продолжал настаивать на версии о головастиках.

«Ну я хочу, чтобы дочка была веселая», — отметил Галкин.

Юморист часто удивляет подписчиков умениями своих детей. Например, супруг Пугачевой показывал, как сын приготовил ему салат из свежих овощей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Максим Галкин показал спор своих детей от Пугачевой во время прогулки
галкин пугачева звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru