Максим Галкин показал спор своих детей от Пугачевой во время прогулки

Москва, 4 июля. Юморист и телеведущий Максим Галкин поделился новыми кадрами со своими детьми от примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Шоумен показал сына и дочь, спорящих на прогулке.

Супруг Пугачевой опубликовал видео с Лизой и Гарри Галкиными в Instagram Stories. На кадрах двойняшки изучают обитателей пруда, расположенного на территории замка звездного семейства в подмосковной деревне Грязь.

Спор между братом и сестрой разгорелся из-за маленьких черных существ, плавающих в пруду. Мальчик утверждал, что это головастики, девочка же настаивала, что это небольшие рыбы. Галкин поспешил разрешить спор детей и сказал, что существа больше похожи на головастиков.

«Почему вы мне не верите?!» — возмутилась обиженная Лиза Галкина. «Хорошо, мы тебе поверим, дочка», — сказал в ответ юморист.

Девочка обратила внимание, что у обитателей пруда хвосты как у рыб. Тогда телеведущий согласился с дочерью и сказал, что это рыбы. Однако сын шоумена продолжал настаивать на версии о головастиках.

«Ну я хочу, чтобы дочка была веселая», — отметил Галкин.

Юморист часто удивляет подписчиков умениями своих детей. Например, супруг Пугачевой показывал, как сын приготовил ему салат из свежих овощей.