Стоматолог объяснила связь между больными зубами и проблемами с сердцем

Москва, 4 июля. Игнорирование кариеса может привести к возникновению серьезных болезней сердца, предупредила врач-стоматолог Юлия Сивко.

Вредоносные бактерии развиваются в полости рта на фоне кариеса. Патогенные микроорганизмы могут попасть в организм и спровоцировать склеивание клеток крови, а также развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Отбеливание зубов необходимо проводить только безопасными для полости рта методами. Изменить цвет эмали можно механическим способом с помощью зубной щетки, либо химическим в кабинете стоматолога, рассказала Сивко.

Чистка зубов сразу после приема пищи может повредить эмаль, предупредила врач-стоматолог Ханна Кинселла. По ее мнению, приступать в такой гигиенической процедуре стоит не ранее, чем через час после еды.