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В Госдуме раскритиковали слова капитана ВМС США о ВС России и «Запорожце»

  /   Обновлено: 04 июля 2021 10:55
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Политика
В Госдуме раскритиковали слова капитана ВМС США о ВС России и «Запорожце»
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Симферополь, 4 июля. Сравнение российской армии с автомобилем «Запорожец» является безграмотным, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Некоторое время назад капитан 1 ранга запаса ВМС США Гарри Табах в интервью украинским СМИ заявил, что сравнивать ВС РФ и ВС Соединенных Штатов приблизительно то же, что и ставить рядом «Запорожец» и Tesla. Подобные слова вызвали реакцию депутата от крымского региона Шеремета. Он заметил, что «Запорожец» собирали на Украине, а Россия славится своими машинами КамАЗ и Aurus, передает РИА Новости.

«Что касается Tesla, то это дорогостоящая, но абсолютно ненадежная машина», — подчеркнул Шеремет.

ВС России на сегодня применяют самые современные технологии, показывают профессионализм и готовность защищать свою страну, в отличие от стран НАТО. Американский военный показал свою безграмотность в этих вопросах, резюмировал депутат.

Военные эксперты из Индии ранее рассказали о самом большом и опасном вооружении из России. В список попали подводная лодка, самолет, гиперзвуковые ракеты и ядерный беспилотник.

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Шеремет госдума депутат вс россии
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