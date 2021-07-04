Японские ученые объяснили нехватку лития во Вселенной

Токио, 4 июля. Атомы легких элементов, в том числе лития, начали появляться еще на начальных стадиях формирования Вселенной.

Объяснить, чем было спровоцировано объемов лития уже после Большого взрыва удалось специалистам из Центра ядерных исследований при Токийском университете. Для этого японские научные работники провели эксперимент.

По замечаниям ученых, вначале элемента было в избытке. Однако ряд процессов в рамках нуклеосинтеза стал причиной того, что его доминирующей формой стал изотоп литий-7. По их мнению, изначально объемы лития были сильно переоценены астрофизиками.

Ученые из Великобритании недавно выявили нарушение одного из основных законов физики. Они зафиксировали перебои в процессе сохранения электрического заряда.