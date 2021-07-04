Шевченко прокомментировал разгромное поражение Украины в четвертьфинале Евро-2020

Рим, 4 июля. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги последнего матча его команды на 16-м чемпионате Европы.

Сборная Украины накануне завершила выступление на Евро-2020, уступив английской национальной команде в матче 1/4 финала. Встреча завершилась поражением команды Андрея Шевченко со счетом 0:4. После матча наставник национальной команды подвел его итоги.

«Эпизоды сыграли большую роль. Мы не доиграли на втором этаже, у англичан есть в этом преимущество. Ребятам было тяжело. В общем, команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались противостоять, но эта гора оказалась для нас неприступной», — отметил Шевченко.