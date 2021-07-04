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Шевченко прокомментировал разгромное поражение Украины в четвертьфинале Евро-2020

  /   Обновлено: 04 июля 2021 11:21
Евро 2020
Шевченко прокомментировал разгромное поражение Украины в четвертьфинале Евро-2020
Global Look Press  /  Vitalii Kliuiev via www.imago-im

Рим, 4 июля. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги последнего матча его команды на 16-м чемпионате Европы.

Сборная Украины накануне завершила выступление на Евро-2020, уступив английской национальной команде в матче 1/4 финала. Встреча завершилась поражением команды Андрея Шевченко со счетом 0:4. После матча наставник национальной команды подвел его итоги.

«Эпизоды сыграли большую роль. Мы не доиграли на втором этаже, у англичан есть в этом преимущество. Ребятам было тяжело. В общем, команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались противостоять, но эта гора оказалась для нас неприступной», — отметил Шевченко.

Украинская сборная впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы, пишет RT. Действующим победителем континентального первенства является португальская национальная команда.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

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Все новости / Евро 2020 / Шевченко прокомментировал разгромное поражение Украины в четвертьфинале Евро-2020
украина англия шевченко евро-2020
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