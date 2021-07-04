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Работа линии завода «Ямал СПГ» будет приостановлена в августе
Экономика
Работа линии завода «Ямал СПГ» будет приостановлена в августе
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 4 июля. Первая производственная линия завода «Ямал СПГ» будет приостановлена в период с 1 по 19 августа, следует из сообщения оператора проекта.

Причиной приостановки работы является техническое обслуживание. Оно проводится в соответствии с утвержденным графиком на год и не повлияет на плановый объем годового производства, сообщает «Ямал СПГ».

В рамках проекта на базе Южно-Тамбейского месторождения осуществляется сжижение природного газа. Акционерами завода выступают «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В его рамках запущены три технологические линии, мощность каждой — 5,5 млн тонн, годовая — 16,5 млн тонн в год. Объем сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в 2020 году, составил 18,8 млн тонн.

Следуя идее отказа от российского газа, Польша собирается построить атомную электростанцию на основе проекта 1950-х годов. Американский СПГ для страны является очень дорогим, а более дешевый российский ресурс в Варшаве не рассматривают.

Весной этого года министр энергетики России Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан заключили соглашение о строительстве проекта «Пакистанский поток». Выгоды от его реализации оценили эксперты, их мнение передает INFOX.ru.

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газ спг ямал спг техническое обслуживание
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