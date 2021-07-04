Мужчина погиб под колесами мотоцикла в Тверской области

Торжок, 4 июля. Водитель мотоцикла сбил перебегающего дорогу в неположенном месте мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Ленинградском шоссе в Торжке.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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