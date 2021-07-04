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Мужчина погиб под колесами мотоцикла в Тверской области
Происшествия
Мужчина погиб под колесами мотоцикла в Тверской области
pixabay.com  /  SplitShire

Торжок, 4 июля. Водитель мотоцикла сбил перебегающего дорогу в неположенном месте мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Ленинградском шоссе в Торжке.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Под Новосибирском 33-летний мотоциклист без прав врезался в дерево и погиб. Смертельное ДТП произошло в селе Новотроицк Колыванского района.

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