Общественники готовят заявление в прокуратуру на сеть «ВкусВилл» за рекламу с ЛГБТ

Недавно сеть магазинов «ВкусВилл» представила рекламу с ЛГБТ-семьей. Ряд консервативных общественников считают, что подобный контент нарушает нравственные ценности жителей России. Лидер движения, объединяющего православных патриотов, рассказал ФАН, что его юристы изучают документы перед подачей жалобы в прокуратуру.

Сеть магазинов «ВкусВилл» разместила в Сети рекламный ролик с нетрадиционной семьей, которая «потребляет здоровые продукты». Помимо этого, на официальном сайте компании висит рассказ «от читателей», в котором некая Мила уведомляет:

«У нас большая и очень дружная семья. Юма — моя мама, наш матриарх. Алина — моя сестра, а Ксюша — ее невеста. Они обручились буквально пару недель назад. Мы все веганки».

К рассказу прилагается фото большого нетрадиционного семейства. Рекламная кампания сети магазинов продуктов вызвала резонанс в СМИ.

Многодетный отец, общественный активист, лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин считает, что Запад ведет планомерное растление россиян. Он осуждает компании, которые присоединились к поддержке ЛГБТ в рамках «месяца гордости».

«Многие граждане России, которые живут как добропорядочные люди, даже не догадываются, как традиционный уклад нашей страны бесит Запад. Нас хотят уничтожить, потому что мы не вписываемся в ценностные парадигмы либерал-фашистов американского истеблишмента. Они мечтают насадить по всему миру содомию, разрушить мораль, семьи и государства», — выразил свою позицию Кормухин.

vk.com / Движение СОРОК СОРОКОВ | ДСС

Июнь был объявлен мировым ЛГБТ-сообществом «месяцем гордости». Во всех странах, где есть представительства США, распространялась символика сексуальных меньшинств и проводились специфичные акции.

«За несколько дней до того, как на интернет-ресурсах «ВкусВилл» появилась пропаганда, в посольствах США и Великобритании в России вывесили ЛГБТ-флаги. Многие коммерсанты, которые продались транснациональным корпорациям Запада, рапортуют своим хозяевам о своей «лояльности», — заявил православный активист.

Согласно позиции Кормухина, использование ЛГБТ-тематики в коммерческих целях недопустимо.

«Правозащитный центр движения «Сорок сороков» готовит заявление в прокуратуру на предмет выяснения бенефициарных собственников «ВкусВилл» и проверки финансовых потоков организации, а также мотивов деструктивной рекламной кампании этой сети, которую общественники расценивают как антигосударственную деятельность», — сообщил Кормухин.

По мнению Андрея Кормухина, столкнувшись с бойкотом россиян и всеобщим возмущением, сеть «ВкусВилл» уберет рекламу с ЛГБТ-представителями, но своей политики не изменит. Он считает, что нужны жесткие прецеденты пресечения подобной нездоровой пропаганды и поправки в российском законодательстве, чтобы защитить страну от пагубного влияния.

Ранее Андрей Кормухин рассказал ФАН, почему ЛГБТ и русофобы-либералы — сатанисты, которые стремятся посеять хаос во всем мире.