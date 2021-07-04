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Италия или Испания: шаманка назвала победителя первого полуфинала Евро-2020

  /   Обновлено: 04 июля 2021 12:21
Общество
Италия или Испания: шаманка назвала победителя первого полуфинала Евро-2020
Global Look Press  /  Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de

Вся Европа с замиранием сердца ждет результатов Евро-2020. И это неудивительно: на протяжении всего турнира футболисты разных стран показывают действительно захватывающую игру.

Через два дня, 6 июля, в полуфинале чемпионата Европы сыграет команда Италия — Испания. В беседе с ФАН потомственная шаманка, участница «Битвы экстрасенсов» Елена Батыр специально для нашего агентства сделала расклад: он показал команду, которая имеет больше шансов выйти в финал Евро-2020.

«Игру Италия — Испания прогнозировать очень трудно, в том смысле, что непонятно, кто из них выйдет в финал. Если бы играли Италия с Англией, я бы сказала, что выйдет Англия, или если Испания с Данией, тогда Дания, а тут все сложнее. У Италии в раскладе есть знак, который подразумевает незаконные действия. То есть они будут нарушать правила на протяжении всей игры, толкать и так далее. У Испании такого знака нет», — объяснила собеседница ФАН.

Италия или Испания: шаманка назвала победителя первого полуфинала Евро-2020
Global Look Press  / Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

Елена Батыр предположила, что в финал попадет именно команда сборной Испании. Напомним, что ранее в четвертьфинале Евро сборная Испании обыграла Швейцарию в серии послематчевых пенальти.

Ранее многолетний поклонник своей национальной футбольной сборной Давид Лопес из Малаги заявил ФАН, что не согласен с иностранными болельщиками. Они называют игру испанской команды невыразительной и нечемпионской.

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футбол чемпионат европы евро-2020 шаманка
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