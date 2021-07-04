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Россиянам назвали наиболее полезные для здоровья виды рыбы
Общество
Россиянам назвали наиболее полезные для здоровья виды рыбы
pixabay.com  /  DanaTentis

Москва, 4 июля. Глава Росрыболовства Илья Шестаков перечислил наиболее полезные для здоровья человека виды рыбы.

Не так давно ученые из Красноярска признали самой полезной в мире рыбой боганидского гольца. Он обитает в озерах Сибири. Известно, что в этой рыбе содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Однако на сегодняшний день они недоступны для массового потребления.

«Есть другие ценные в этом смысле виды. Например, сардина иваси, известная еще в советские времена. Они лишь незначительно уступает гольцам по содержанию омега-3», —цитирует его «Российская газета».

Регулярное употребление жирной рыбы позволяет значительно облегчить головные боли. Это особенно актуально для людей, страдающих от приступов мигрени. Исследование на эту тему провели ученые из Национального института старения США, Национальных институтов здоровья и Университета Северной Каролины. Они выбрали 182 добровольцев, разделив их на три группы.

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