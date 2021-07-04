Популярный в соцсетях енот вернулся из путешествия по городам России

Знаменитый в соцсетях енот по кличке Витя вернулся из путешествия. Семья Шиляевых из Челябинска вместе со своим любимцем за 28 дней в пути успела побывать в Екатеринбурге и Перми, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, на Черноморском побережье и Дальнем Востоке.

Никаких проблем в дороге с животным не было. С собой у Евгения и Ольги было все необходимое для себя и для питомца. Главное, что запасли в большом количестве — чистая вода.

«В дороге у нас очень часто возникают трудности из-за постоянной нехватки воды. То есть, получается, вода нужна нам, необходима, как Виктору, так и нам. Для технических нужд, где-то умыться, где-то помыться, где-то его сполоснуть, где-то — для приготовления пищи. Поэтому у нас всегда с собой четыре канистры по 10-40 литров», — рассказал хозяин енота.

Ольга Шиляева сама ведет страницу своего питомца в соцсети. После путешествия подписчиков у животного прибавилось — их количество выросло с 20 до 34 тысяч. Во многих городах у Вити находились поклонники, которые с ним фотографировались.