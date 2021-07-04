Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 11:33
11:32
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 4 июля
11:31
Общество
Минобороны РФ с опережением графика строит мосты в Тульской области
11:31
Шоу-бизнес
Александр Васильев жестко высказался о стиле Софьи Таюрской из Little Big
11:30
Армия
Бойцы ВСУ развернули у населенного пункта Луганское станцию радиоэлектронной борьбы
11:27
Происшествия
Мужчина скончался во время фестиваля фейерверков в Сочи
11:26
Происшествия
Мигранты устроили массовую драку с битами на Большеохтинском проспекте
11:25
Общество
Популярный в соцсетях енот вернулся из путешествия по городам России
11:23
Весь мир
Заместитель главы МАГАТЭ посетит Иран для обсуждения ядерной программы
11:17
Происшествия
Самолет совершил вынужденную посадку в бакинском аэропорту
11:17
Происшествия
Полиция Екатеринбурга проверит сауну, где дети отравились хлором
Все новости

Успенская пожаловалась на отсутствие личной жизни у 31-летней дочери

  /   Обновлено: 04 июля 2021 10:42
Шоу-бизнес
Успенская пожаловалась на отсутствие личной жизни у 31-летней дочери
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 4 июля. Певица Любовь Успенская рассказала, что у ее дочери Татьяны Плаксиной пока нет мужчины. По ее словам, наследница не спешит налаживать личную жизнь, поскольку занимается собой.

Исполнительница шансона не так давно подала на развод с бизнесменом Александром Плаксиным. Успенская уверена, что разборки с супругом не повлияют на ее отношения с единственной дочерью Татьяной. Звезда сейчас никак не может нарадоваться на свою наследницу. Девушка вернулась из Лос-Анджелеса, куда уехала после череды громких скандалов с матерью. Похоже, она смогла позабыть прежние обиды и наладить общение с родительницей.

Любовь Успенская не отходит от дочери и даже в интервью говорит исключительно о ней. В соцсетях артистка уже запустила своеобразную пиар-компанию Татьяны Плаксиной. Она хочет сделать из наследницы новую звезду и уверена, что ее ждет успех. По словам певицы, сейчас дочь занимается свои здоровьем и внешним видом — времени не хватает даже на личную жизнь. Однако Успенская отметила, что Татьяна правильно расставила приоритеты, ведь о мужчине нужно думать, когда ты уверена в своей красоте.

«Искать нам никого не надо, очередь уже стоит», — заявила артистка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Звезда беспокоится, что за ее дочерью может приударить какой-нибудь «негодяй». По словам Успенской, многие мужчины сейчас не прочь «пристроиться» поудобнее, чтобы нечего не делать в жизни.

Недавно Успенская призналась, что впервые забеременела в 16 лет от женатого мужчины. Королева шансона жалеет, что не оставила ребенка, но понимает, что родители бы ее не простили.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Успенская пожаловалась на отсутствие личной жизни у 31-летней дочери
дочь отношения певица успенская плаксина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru