Успенская пожаловалась на отсутствие личной жизни у 31-летней дочери

Москва, 4 июля. Певица Любовь Успенская рассказала, что у ее дочери Татьяны Плаксиной пока нет мужчины. По ее словам, наследница не спешит налаживать личную жизнь, поскольку занимается собой.

Исполнительница шансона не так давно подала на развод с бизнесменом Александром Плаксиным. Успенская уверена, что разборки с супругом не повлияют на ее отношения с единственной дочерью Татьяной. Звезда сейчас никак не может нарадоваться на свою наследницу. Девушка вернулась из Лос-Анджелеса, куда уехала после череды громких скандалов с матерью. Похоже, она смогла позабыть прежние обиды и наладить общение с родительницей.

Любовь Успенская не отходит от дочери и даже в интервью говорит исключительно о ней. В соцсетях артистка уже запустила своеобразную пиар-компанию Татьяны Плаксиной. Она хочет сделать из наследницы новую звезду и уверена, что ее ждет успех. По словам певицы, сейчас дочь занимается свои здоровьем и внешним видом — времени не хватает даже на личную жизнь. Однако Успенская отметила, что Татьяна правильно расставила приоритеты, ведь о мужчине нужно думать, когда ты уверена в своей красоте.

«Искать нам никого не надо, очередь уже стоит», — заявила артистка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Звезда беспокоится, что за ее дочерью может приударить какой-нибудь «негодяй». По словам Успенской, многие мужчины сейчас не прочь «пристроиться» поудобнее, чтобы нечего не делать в жизни.

Недавно Успенская призналась, что впервые забеременела в 16 лет от женатого мужчины. Королева шансона жалеет, что не оставила ребенка, но понимает, что родители бы ее не простили.