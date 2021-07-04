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Американские ученые выяснили, связана ли деградация человека с гаджетами
Наука
Американские ученые выяснили, связана ли деградация человека с гаджетами
pxhere.com

Цинциннати, 4 июля. Существует мнение, что активное использование гаджетов может привести к определенным проблемам со здоровьем, в частности, с интеллектом.

Тему изучили американские исследователи из Университета Цинциннати. В ходе проведения работы им удалось доказать, что долгая работа, или просто долгое использование смартфонов и компьютеров, не влияют на умственные способности человека.

Никаких научных свидетельств о том, что гаджеты наносят вред когнитивным способностям нет. Наоборот, те же смартфоны становятся причиной того, что люди начинают по-другому использовать свои ресурсы. Например, теперь человек найден дорогу к нужной точке в навигаторе, а не будет спрашивать прохожих, отметили ученые в статье для phys.org.

Современные технологии активно используются для новых открытий. Так, специалисты Дальневосточного федерального университета использовали искусственный интеллект для создания протеза ноги.

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ученые интеллект гаджеты
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