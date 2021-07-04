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Британский эсминец Defender и голландский фрегат Eversten покинули Черное море

  /   Обновлено: 04 июля 2021 10:57
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Армия
Британский эсминец Defender и голландский фрегат Eversten покинули Черное море
Global Look Press  /  Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Москва, 4 июля. Эсминец ВМС Великобритании Defender и голландский фрегат Eversten вышли из акватории Черного моря после учений НАТО Sea Breeze.

Военные корабли прошли через пролив Босфор и направились в Средиземное море.

Стоит отметить, что Defender и Eversten были задействованы в антироссийских провокациях, которые произошли в Черном море. Так, 23 июня эсминец Defender вошел в территориальные воды России у берегов Крыма. Экипаж британского корабля игнорировал предупреждения российских военных, после чего по курсу движения эсминца был открыт предупредительный огонь.

Позднее в Минобороны РФ сообщили о попытках фрегата ВМС Нидерландов Eversten повторить провокацию британских военных. По данным ведомства, 24 июня голландский корабль направился к Керченскому проливу. Навстречу фрегату были направлены истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. При появлении российской авиации Evertsen изменил курс.

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великобритания черное море нидерланды
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