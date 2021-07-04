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Полицейские нашли потерявшегося под Омском восьмилетнего мальчика

  /   Обновлено: 04 июля 2021 10:38
Общество
Полицейские нашли потерявшегося под Омском восьмилетнего мальчика
pixabay.com  /  Devanath

Омск, 4 июля. Начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Омскому району обследовал территорию и на проселочной дороге увидел потерявшегося восьмилетнего ребенка.

Накануне вечером мальчик ушел из дома. В поисках пропавшего были задействованы сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, работники пожарной части и местные жители.

Подростка удалось обнаружить только ночью. Как оказалось, юный омич ушел от родного поселка Красная Тула на расстоянии 20 км и переместился в Кормиловский район.

Благодаря тому, что ночь была теплая, потерявшийся не замерз. Медицинская помощь мальчику не понадобилась. Полицейские передали его матери, которая поблагодарила всех неравнодушных за поиски сына.

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