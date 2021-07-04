Умерший после прививки вакциной Pfizer украинец не имел хронических заболеваний

Киев, 4 июля. Власти отчитались по гибели украинца после вакцинации препаратом Pfizer. Мужчина не имел проблем со здоровьем.

Трагедия произошла в Винницкой области. Местный житель скончался через несколько часов после вакцинации от COVID-19. Предварительная причина его смерти называется острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца

По данным электронной амбулаторной карты пациента, у 47-летнего погибшего не было хронических заболеваний. Также отмечается, что у умершего мужчины не зафиксировано признаков анафилаксии, шока или тромбоза. Расследование гибели продолжается.

Тем временем, это не первый случай смерти после вакцинации зарубежными препаратами. Британский музыкант Zion умер после прививки AstraZeneca.