Единственный способ победить вирус: звезды, которые привились от COVID-19

В мире уже больше года бушует коронавирус, а единственный способ его победить — привиться. Официальная статистка в России гласит, что от COVID-19 вакцинировалось менее 20% россиян.

Многие известные личности на своем примере показывают безопасность и эффективность национальных вакцин, призывая всех не дать вирусу распространяться дальше.

Ксения Собчак

Несмотря на наличие антител, которые появились вследствие перенесенного коронавируса, телеведущая Ксения Собчак решила привиться вакциной «Спутник V».

На музыкальной премии «Жара» Собчак раскритиковала многих непривитых звезд, сама в свою очередь призналась, что считает вакцинацию важной процедурой: в период высокой заболеваемости коронавирус подкашивал даже молодых коллег по сцене.

Prt Scr youtube.com / Agata Muceniece

Максим Фадеев

Советский и российский композитор, музыкальный продюсер оградил себя от коронавируса еще в январе, поскольку он находится в группе риска из-за некоторых хронических проблем со здоровьем.

На своей странице в Instagram Максим Фадеев рассказал, что уже вакцинировался. Продюсер уверен, что подал хороший пример поклонникам, этот шаг поможет победить пандемию.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Яна Рудковская

Музыкальный продюсер, бизнесвумен Яна Рудковская вместе с мужем — заслуженным мастером спорта России Евгением Плющенко — привились одни из первых, в январе. Тогда Рудковская призналась, что ей приходится контактировать с многими людьми, поэтому необходимо себя обезопасить.

Вакцинирование пара перенесла хорошо, даже в социальной сети рассказала, что сейчас в ее организме более трех тысяч антител.

instagram.com / @rudkovskayaofficial

Эдгард Запашный

Руководитель Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный после перенесенного коронавируса тоже решил вакцинироваться.

По его словам, много известных, талантливых, хороших людей погибло от коронавируса, поэтому вакцина — более чем необходимость.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Михаил Боярский

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, его жена, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан и их сын, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский сделали прививку от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» еще в феврале.

Известно, что депутат Сергей Боярский в июне уже прошел ревакцинацию.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее ФАН рассказывал о знаменитостях, которые сейчас лечатся от COVID-19. Коронавирус не щадит никого: детей, молодых и крепких людей, пенсионеров, у которых и без COVID-19 множество хронических заболеваний.