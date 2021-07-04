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Елизавета II появилась на публике с сияющей улыбкой после воссоединения внуков
Общество
Елизавета II появилась на публике с сияющей улыбкой после воссоединения внуков
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 4 июля. Британская королева Елизавета II вышла в свет после воссоединения ее внуков — принцев Уильяма и Гарри. Монархиню заметили на Виндзорском королевском конном шоу.

Королева посетила ежегодное мероприятие после встречи сыновей принца Чарльз на открытии памятника принцессе Диане. Елизавета II предстала перед гостями конного шоу в повседневном наряде, состоящем из белой рубашки, юбки-миди в клеточку и удлиненного стеганного жилета.

Как отметили гости мероприятия, монархиня находилась в приподнятом настроении. Королева радовала окружающих сияющей улыбкой, несмотря на трудности в ее семье. В апреле ушел из жизни муж Елизаветы II принц Филипп. Кроме того, принц Гарри и его супруга Меган Маркл, отказавшиеся от королевских привилегий, никак не могут наладить отношения с родственниками.

Все эти проблемы не помешали королеве блистать на конном шоу. Днем она переоделась в ярко-розовый торжественный наряд, чтобы вручить награды кавалерии.

Елизавета II регулярно посещает Виндзорское конное королевское шоу уже 77 лет. Мероприятие стало одним из главных спортивных событий Великобритании.

Принцы Гарри и Уильям произнесли совместную речь на открытии памятника своей матери. По мнению королевских экспертов, церемония открытия монумента должна поспособствовать налаживанию отношений между внуками Елизаветы II.

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Все новости / Общество / Елизавета II появилась на публике с сияющей улыбкой после воссоединения внуков
Принц Уильям елизавета принц гарри королевская семья
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