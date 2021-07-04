«Переобулся в полете»: Азаров сравнил высказывания Зеленского 2014 и 2021 годов

Киев, 4 июля. Президент Украины Владимир Зеленский «переобулся в полете». Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Политик оценил высказывания действующего украинского лидера в 2014 и 2021 годах. Ранее Зеленский, будучи актером, говорил, что граждане Украины и России являются одним народом. Сейчас глава государства изменил свое мнение. Зеленский считает, что русские и украинцы имеют много общего, однако не являются одним народом.

Изменения в точке зрения Зеленского прокомментировал Николай Азаров. По его словам, украинский лидер «переобулся в полете».

Ранее Николай Азаров раскритиковал украинское «кривосудие». Он считает, что Киев фабрикует дела против неугодных личностей.