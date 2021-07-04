Дональд Трамп назвал коммунистической диктатурой обвинения в адрес его компании

Нью-Йорк, 4 июля. Обвинения прокуратуры Нью-Йорка в адрес компании Trump Organization является коммунистической диктатурой. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Политик выступал на митинге в штате Флорида. По его словам, представители Демократической партии США извращают закон и используют его против политических оппонентов. Бывший американский лидер подчеркнул, что прокуроры занимаются «охотой на ведьм».

По мнению политика, он и его компания стали мишенью для преследования еще в 2016 году. Причиной стали планы Трампа принять участие в президентских выборах. Экс-президент США считает, что подобные действия являются проявлением коммунистической диктатурой, которая нацелена на политических оппонентов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время могут стать энергозависимыми от других государств. Причиной является желание властей отказаться от добычи нефти и газа.