Экологичность электромобилей оказалась под вопросом

Москва, 4 июля. Совокупный углеродный след от изготовления электромобиля превосходит аналогичный показатель для традиционных транспортных средств.

Электрокары не используют ископаемое топливо, однако их производство более токсично и сильнее вредит природе, чем машина с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом пишет портал CarsWeek.ru со ссылкой на исследование агентства Reuters.

Сошедший с конвейера электромобиль среднего класса обходится компании примерно в 8,1 миллиона грамм углекислого газа. Объем выбросов при создании транспортного средства на бензине со схожими параметрами составит 5,5 миллиона грамм, на 32% меньше.

Евросоюз делает ставку на долгосрочное использование подобных технологий. Подсчеты говорят, что после 125 тыс. км пробега электромобили достигают паритета по углеродному следу, последующая эксплуатация наносит сравнительно меньший ущерб окружающей среде.

В прошлом году продажи новых электромобилей в РФ составили около 700 штук, то есть менее 0,1% всего рынка. Однако развитие сети заправок и запрет на беспошлинный ввоз таких авто с 2022 года должны помочь в развитии производства экологичных машин, сообщает «ФедералПресс».