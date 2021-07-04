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В США рассказали, что ляжет в основу «Доктрины Байдена»

  /   Обновлено: 04 июля 2021 10:16
Политика
В США рассказали, что ляжет в основу «Доктрины Байдена»
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 4 июля. Старший советник Атлантического совета, доктор философии Харлан Улман раскрыл детали доктрины президента США Джо Байдена. Об этом говорится в материале газеты The Hill.

Философ обратил внимание, что у многих американских президентов были доктрины, носящие их имена. По его мнению, действующий лидер страны не станет исключением.

Эксперт считает, что в основу предполагаемой «Доктрины Байдена» ляжет борьба между демократиями и автократиями. Однако непреклонность президента в изложении этой темы вызывает тревогу, отметил Улман.

«США не всегда везло в этом деле. Одним из главных и действительно наиболее важных примеров была демократизация нацистской Германии и фашистской Японии после Второй мировой войны. Но обе страны были опустошены войной, и очень сильно», — рассказал философ.

Улман посоветовал Байдену прислушаться к совету, который тот получил от председателя КНР Си Цзиньпина после инаугурации: «Никаких конфликтов, никакой конфронтации, взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество». По словам эксперта, в итоге это может привести к формированию «Доктрины Байдена». Но если она не сработает, то опасности прошлых лет могут повториться, хотя и в совершенно ином, очень неприятном контексте.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее подверг политику Байдена критике. Республиканец выразил мнение, что администрация его преемника проявляет слабость по отношению к России и Китаю.

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сша байден улман
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