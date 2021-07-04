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США намерены шпионить за российским гиперзвуковым оружием из космоса

  /   Обновлено: 04 июля 2021 10:18
Армия
США намерены шпионить за российским гиперзвуковым оружием из космоса
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 июля. США планируют разместить на околоземной орбите спутники для наблюдения за российскими гиперзвуковыми ракетами, передает американский журнал Breaking Defense.

Созданием новой системы, которая будет состоять из группировки спутников и наземной станции управления, займется американская военно-промышленная компания Raytheon и одно из дочерних предприятий корпорации Boeing. Первые испытания намечены на 2022 год. На первом этапе будут протестированы цифровые прототипы космических аппаратов.

Полноценная спутниковая группировка начнет свою работу к 2029 году. Она будет размещена на средней околоземной орбите на высоте до 20 тысяч километров.

Новые спутники будут оборудованы системой постоянного инфракрасного излучения нового поколения (OPIR). Эти датчики должны обнаруживать инфракрасные шлейфы при запуске ракет, а затем передавать координаты другим спутникам и наземным станциям. При этом в настоящее время у американских военных нет средств для перехвата и уничтожения гиперзвуковых ракет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время на вооружение российской армии поступят гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также новейшая система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», передает сайт 360tv.ru.

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