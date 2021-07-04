Катер вспыхнул на водохранилище под Красноярском

Красноярск, 4 июля. Инцидент со сгоревшим водным судном произошел в Краснотуранском районе. Информации о пострадавших нет.

Очевидцы сняли инцидент на видео и поделились им в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах можно увидеть, как в воде горит судно.

Клубы дыма поднялись на десятки метров над водохранилищем. Водитель гидроцикла пытается отдалить «плюшку» с людьми от горящего катера. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее тело утонувшего рыбака обнаружили в озере Щучье в Сафакулевском районе Курганской области, сообщало URA.RU.