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Катер вспыхнул на водохранилище под Красноярском

  /   Обновлено: 04 июля 2021 10:13
Происшествия
Катер вспыхнул на водохранилище под Красноярском
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Красноярск, 4 июля. Инцидент со сгоревшим водным судном произошел в Краснотуранском районе. Информации о пострадавших нет.

Очевидцы сняли инцидент на видео и поделились им в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах можно увидеть, как в воде горит судно.

Клубы дыма поднялись на десятки метров над водохранилищем. Водитель гидроцикла пытается отдалить «плюшку» с людьми от горящего катера. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее тело утонувшего рыбака обнаружили в озере Щучье в Сафакулевском районе Курганской области, сообщало URA.RU.

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