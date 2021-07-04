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Экс-супруга мужа Анастасии Макеевой ведет переписку с бывшим ухажером актрисы

  /   Обновлено: 04 июля 2021 10:08
Шоу-бизнес
Экс-супруга мужа Анастасии Макеевой ведет переписку с бывшим ухажером актрисы
instagram.com  /  @svetamalkova

Москва, 4 июля. Бывшая супруга мужа певицы и актрисы Анастасии Макеевой Светлана Малькова общается по переписке с мужчиной, который когда-то ухаживал за знаменитостью.

Об отношениях экс-жены Романа Малькова с неким мужчиной рассказала сама Макеева. По словам актрисы, она переписывалась с этим ухажером 2,5 года, но так и не встретилась с ним. Позднее выяснилось, что молодой человек выдает себя за другого.

«Когда я соскочила с его крючка и стала жить реальной жизнью, он сказал, что уничтожит меня. Вот поэтому теперь он стал другом Светы», — заявила звезда мюзиклов.

Как утверждает Макеева, ее родители даже подавали заявление на этого мужчину, и он находится в международном розыске. Бывший ухажер очень образованный и обеспеченный, поэтому может присылать женщине дорогие подарки, отметила актриса. При этом он никогда не встретится с дамой, с которой ведет переписку, добавила певица. По мнению знаменитости, этот таинственный мужчина пишет для Мальковой посты о Макеевой, публикуемые в соцсетях.

«Нынешнему другу Светы, видимо, нравится, что через нее у него есть возможность задеть меня», — отметила актриса в интервью «Собеседнику».

Роман Мальков ушел к певице из семьи с четырьмя детьми. Макеева сравнила экс-супругу своего мужа с телеведущей Юлией Барановской, брошенной футболистом Андреем Аршавиным.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-супруга мужа Анастасии Макеевой ведет переписку с бывшим ухажером актрисы
актриса макеева мальков
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