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Ученые доказали, что динозавры вымерли до падения астероида

  /   Обновлено: 04 июля 2021 10:07
Наука
Ученые доказали, что динозавры вымерли до падения астероида
pixabay.com  /  PD

Москва, 4 июля. Западные палеонтологи на основании длительного исследования установили главные причины вымирания динозавров.

Ученые провели длительное исследование остатков окаменелостей динозавров. В ходе изучения они пришли к выводу, что вымирание этих гигантских рептилий началось задолго до падения астероида. Специалисты уверены, что их массовое исчезновение произошло из-за глобального похолодания и снижения видового разнообразия. По итогам своей работы ученые написали статью, которую позже опубликовали в журнале Nature Communications.

«Установлено, что вымирание началось примерно 76 тысяч лет назад, то есть за десять миллионов лет до падения метеорита», — сказано в исследовании.

Специалисты из Австралии исследовали вид динозавров, который был обнаружен в 2007 году. Они назвали его габариты и включили в топ самых крупных обитателей Земли.

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астероид динозавры палеонтологи
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