Мы выиграем Евро: испанцы объяснили, почему их сборная станет победителем ЧЕ

Чемпионат Европы-2020 по футболу стремительно приближается к развязке. Совсем скоро вся Европа узнает своего нового чемпиона. 6 и 7 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» в полуфинале сойдутся команды Испании и Италии, а также Англии и Дании. А 11 июля мы узнаем победителя Евро-2020.

Сборная Испании, в отличие от команд Англии и Италии, не считалась главным фаворитом Евро. До сих пор многие любители футбола считают, что Красная фурия победы на этом турнире не достойна. По их мнению, испанцы играют с большими провалами и временами им, откровенно говоря, везет.

В самой Испании эту точку зрения не разделяют. Многолетний поклонник своей национальной футбольной сборной Давид Лопес из Малаги не согласен с иностранными болельщиками, сетующими на невыразительную и нечемпионскую игру испанской команды. О чем он заявил в беседе с ФАН.

«Я с ними не согласен. Сначала пусть все эти страны сыграют против нас, а потом высказывают свое мнение», — сказал он.

Pr Scr 1tv.ru / Первый канал

Давид назвал сильные стороны своей сборной, которые могут обеспечить ей титул чемпиона Европы. Главным козырем, по мнению испанца, являются профессиональные качества футболистов команды Испании.

«Мне кажется, что мы очень хорошо играем в мяч. Сборная это продемонстрировала в предыдущих матчах. Команда, хоть в ней и представлено много новых игроков, по-прежнему обладает большим талантом и единством. Также у нее есть большое желание победить. Все команды пытаются нас запереть, играют очень оборонительно, ожидают возможностей, чтобы воспользоваться моментом и забить нам, но Испания до сих пор, как всегда, может выйти победителем благодаря качествам своих игроков», — отметил Лопес.

Давид считает, что сборная Испании в этом году прервет серию своих неудач и снова, спустя девять лет, станет лучшей командой в Европе.

«Испания выиграет Евро-2020. Я в этом не сомневаюсь», — заключил он.

Global Look Press / PRESSINPHOTO / imago-images.de

6 июля в 22:00 по московскому времени сборная Испании начнет бороться с командой Англии за выход в финал. Испанцы на пути к полуфиналу в тяжелейшем, драматичном матче только в серии послематчевых пенальти вырвали победу из цепких ног швейцарцев. Англичане в своем четвертьфинале разгромили сборную Украины со счетом 4:0. Две команды, которые не смогут выйти в финал, станут обладателями бронзовых медалей.

Ранее россиянка, проживающая в Бельгии, рассказала, что происходило в Брюсселе после поражения национальной футбольной сборной в четвертьфинальном матче против команды Италии. Бельгийцы разочарованы неважной и медленной игрой своих футболистов.