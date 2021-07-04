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Вирусологи назвали главные условия для снижения количества больных COVID-19

  /   Обновлено: 04 июля 2021 10:05
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Общество
Вирусологи назвали главные условия для снижения количества больных COVID-19
pixabay.com

Москва, 4 июля. Главные способы снизить количество больных коронавирусом перечислил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Значительно снизить распространение коронавируса можно при условии массовой и одновременной вакцинации населения. Ученый напомнил, что для индийского штамма COVID-19 также характерны резкие вспышки и спады.

«Предсказывать вспышки — сложное и неблагодарное занятие. Важнее понять, что делать, чтобы их не было. Ответ: вакцинироваться массово и одновременно», — цитирует его слова РБК.

На дальнейшее развитие эпидемии, как правило, влияет сразу несколько факторов, уверена директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она призвала россиян работать с коллективным и индивидуальным иммунитетом.

Тяжесть протекания болезни является ключевым отличием течения COVID-19 у прошедших вакцинацию и тех, кто не делал прививку. По словам иммунолога, генерального директора компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидата медицинских наук Николая Крючкова, у привитых пациентов почти на 100% реже встречается тяжелое протекание заболевания.

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аграновский коронавирус COVID-19
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