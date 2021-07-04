В США заявили, что вооружение ВСУ превратилось в старый «хлам»

Вашингтон, 4 июля. Вооружение украинской армии стремительно превращается в старый хлам и требует серьезного ремонта, заявили американские аналитики.

Трудности в ВСУ на пути к реализации военных реформ были озвучены специалистами исследовательской службы Конгресса США, передает RT. Аналитики составили подробный отчет о состоянии армии Украины, которая стремится в Североатлантический альянс, чтобы Вашингтон мог составить оптимальный план поддержки Киева в этом вопросе. Эксперты отметили, что за последние годы ситуация в украинских войсках несколько улучшилась, так как власти государства смогли реализовать некоторые реформы, однако ряд препятствий не дает ВСУ в полной мере преобразоваться и достичь уровня НАТО.

Украинское руководство должно провести гораздо большее количество реформ, чтобы страну приняли в состав Альянса, ранее заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, все члены блока должны дать свое согласие на предоставление Киеву плана действий по членству в организации, добавил он.

Руководство блока должно незамедлительно принять решение о вступлении Украины в НАТО, не откладывая этот вопрос в долгий ящик, в свою очередь заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Киев уже сейчас сталкивается с некой «угрозой», справиться с которой поможет лишь присоединение государства к Альянсу.

Американские специалисты, анализируя развитие украинской армии, отметили, что состояние техники и оружия войск государства до сих пор оставляет желать лучшего. По их мнению, старый «хлам» на вооружении ВСУ закрыл Украине дорогу в НАТО.

«Несмотря на крупный объем оборонной промышленности и запасов вооружений, многие имеющиеся у Украины образцы техники устарели и нуждаются в существенном ремонте», — говорится в докладе специалистов из США.

Не только печальное техническое состояние ВСУ и отсутствие реформ в армии препятствуют членству Украины в НАТО, отметил в беседе с RT политолог Иван Мезюхо. По его мнению, в Альянсе попросту не могут прийти к согласию по вопросу присоединения Киева к организации, так как США являются хоть и основной, но не единственной страной, входящей в блок.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил деструктивный характер стремления Украины влиться в состав Североатлантического альянса. По его мнению, планы украинских властей могут сильно обострить ситуацию в отношениях между Киевом и Москвой. Он добавил, что желание Украины стать частью НАТО уменьшает шансы на нормализацию конструктивного диалога с РФ.