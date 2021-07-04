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Следователи возбудили уголовные дела за посягательство на жизнь силовиков в КБР
Происшествия
Следователи возбудили уголовные дела за посягательство на жизнь силовиков в КБР
pixabay.com

Нальчик, 4 июля. Злоумышленники открыли огонь по правоохранителям, когда те проводили операцию по их задержанию.

После перестрелки в Кабардино-Балкарии следователи завели два уголовных дела против лиц, открывших огонь по правоохранителям, сообщает СУ СК РФ по республике.

По имеющимся данным, силовики проводили контртеррористическую операцию. Они обнаружили и заблокировали две вооруженные группировки в районе телевышки в Нальчике, а также в окрестностях селения Баксаненок. Правоохранители потребовали злоумышленников сдаться, однако те открыли огонь.

Похожий случай произошел в американском штате Массачусетс. Там стражи порядка задержали 11 мужчин с огнестрельным оружием. Группа подозрительных граждан отказалась подчиниться силовикам.

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