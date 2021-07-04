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Депутат Шеремет посоветовал Лукашенко поторопиться с визитом в Крым
Политика
Депутат Шеремет посоветовал Лукашенко поторопиться с визитом в Крым
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Симферополь, 4 июля. Крымчане уже давно ждут визита белорусского президента Александра Лукашенко на полуостров, заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

По словам парламентария, жители региона всегда рады приветствовать братские народы. Белоруссия может войти в историю в качестве первой европейской страны, которая признала законное волеизъявление граждан.

«Давно пора лидеру Белоруссии занять четкую позицию по статусу Крыма и больше не откладывать поездку на полуостров», — заявил Михаил Шеремет.

Депутат напомнил, что между Симферополем и Минском есть много точек соприкосновения. Стороны уже развивают экономическое сотрудничество, сказал политик в интервью РИА Новости.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее оценил возможный визит белорусского президента на полуостров. По его словам, Лукашенко будет чувствовать себя как дома.

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белоруссия лукашенко крым
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