Медики определили лучший вид утреннего кофе

Москва, 4 июля. Кофе считается самым популярным напитком во время завтрака, однако не все его виды подходят для употребления с первым приемом пищи.

Только один вид бодрящего напитка способен принести пользу с утра. Речь идет об обычном черном зерновом кофе без добавок. Именно такой кофе снижает риск сердечной недостаточности. Вероятность возникновения такого недуга снижается почти втрое при употреблении двух чашек такого напитка ежедневно.

Сахар, сливки и любые другие добавки нейтрализуют пользу утреннего кофе. Сладкие дополнения к напитку повышают уровень глюкозы в крови, из-за чего человеку хочется употреблять еще больше сахара.

Кофе выводит жидкость из организма, поэтому его употребление в жаркую погоду может навредить человеку. Кардиолог Асият Хачирова посоветовала каждую чашку такого напитка компенсировать стаканом воды.