Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 10:00
10:00
Армия
В США заявили, что вооружение ВСУ превратилось в старый «хлам»
09:58
Происшествия
Следователи возбудили уголовные дела за посягательство на жизнь силовиков в КБР
09:55
Общество
Фестиваль современного танца пройдет на Новой сцене Александринского театра
09:54
Общество
Приморские инспекторы ДПС на носилках доставили в больницу мужчину
09:53
Политика
Депутат Шеремет посоветовал Лукашенко поторопиться с визитом в Крым
09:51
Общество
Медики определили лучший вид утреннего кофе
09:50
Общество
Перечислены самые опасные для печени продукты
09:49
Общество
Вильфанд дал прогноз на июль для всей территории России
09:48
Происшествия
ФАН публикует видео со сгоревшим Ferrari на западе Москвы
09:44
Экономика
Стоимость жилья в Новой Москве выросла с 2015 года на 73%
Все новости

Медики определили лучший вид утреннего кофе
Общество
Медики определили лучший вид утреннего кофе
pixabay.com

Москва, 4 июля. Кофе считается самым популярным напитком во время завтрака, однако не все его виды подходят для употребления с первым приемом пищи.

Только один вид бодрящего напитка способен принести пользу с утра. Речь идет об обычном черном зерновом кофе без добавок. Именно такой кофе снижает риск сердечной недостаточности. Вероятность возникновения такого недуга снижается почти втрое при употреблении двух чашек такого напитка ежедневно.

Сахар, сливки и любые другие добавки нейтрализуют пользу утреннего кофе. Сладкие дополнения к напитку повышают уровень глюкозы в крови, из-за чего человеку хочется употреблять еще больше сахара.

Кофе выводит жидкость из организма, поэтому его употребление в жаркую погоду может навредить человеку. Кардиолог Асият Хачирова посоветовала каждую чашку такого напитка компенсировать стаканом воды.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Медики определили лучший вид утреннего кофе
кофе завтрак лучший вид
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru