Перечислены самые опасные для печени продукты

Вашингтон, 4 июля. Печень плохо переносит продукты, которые содержат сахар, ароматизаторы, токсины и искусственные химические вещества, сообщили ученые из American Liver Foundation.

Главным «врагом» печени является такая пища, как колбасы, вяленое мясо, чипсы, крекеры, и консервированные фрукты. Алкоголь заставляет орган работать с особым усилием. Однако не менее вредными считаются газированные напитки. В них не только много сахара, но также достаточно ароматизаторов и различных химических добавок.

Врачи также рекомендуют ограничить количество фастфуда и жареной пищи. Поддержать здоровье печени помогут цельнозерновые продукты, свежие фрукты и овощи, мясо птицы и рыбы. В список полезной еды вошли зеленый чай, грейпфрут, куркума, свекла, грецкие орехи и оливковое масло.