Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 10:00
09:58
Происшествия
Следователи возбудили уголовные дела за посягательство на жизнь силовиков в КБР
09:55
Общество
Фестиваль современного танца пройдет на Новой сцене Александринского театра
09:54
Общество
Приморские инспекторы ДПС на носилках доставили в больницу мужчину
09:53
Политика
Депутат Шеремет посоветовал Лукашенко поторопиться с визитом в Крым
09:51
Общество
Медики определили лучший вид утреннего кофе
09:50
Общество
Перечислены самые опасные для печени продукты
09:49
Общество
Вильфанд дал прогноз на июль для всей территории России
09:48
Происшествия
ФАН публикует видео со сгоревшим Ferrari на западе Москвы
09:44
Экономика
Стоимость жилья в Новой Москве выросла с 2015 года на 73%
09:43
Политика
Президент Белоруссии призвал интеллигенцию не вмешиваться в политику
Все новости

Перечислены самые опасные для печени продукты
Общество
Перечислены самые опасные для печени продукты
pixabay.com

Вашингтон, 4 июля. Печень плохо переносит продукты, которые содержат сахар, ароматизаторы, токсины и искусственные химические вещества, сообщили ученые из American Liver Foundation.

Главным «врагом» печени является такая пища, как колбасы, вяленое мясо, чипсы, крекеры, и консервированные фрукты. Алкоголь заставляет орган работать с особым усилием. Однако не менее вредными считаются газированные напитки. В них не только много сахара, но также достаточно ароматизаторов и различных химических добавок.

Врачи также рекомендуют ограничить количество фастфуда и жареной пищи. Поддержать здоровье печени помогут цельнозерновые продукты, свежие фрукты и овощи, мясо птицы и рыбы. В список полезной еды вошли зеленый чай, грейпфрут, куркума, свекла, грецкие орехи и оливковое масло.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Перечислены самые опасные для печени продукты
здоровье продукты печень
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru