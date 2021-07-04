Вильфанд дал прогноз на июль для всей территории России

Москва, 4 июля. Погода в России в июле будет теплой практически на всей территории страны, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура выше нормы будет наблюдаться в европейской части России, в Якутии. На западе Красноярского края и на Урале температура воздуха будет в пределах нормы, сообщил ТАСС Роман Вильфанд.

Засушливая погода установится в Поволжье, в Магаданской области, на Урале, Чукотке и юге Хабаровского края. В четырех регионах страны Вильфанд спрогнозировал аномальное количество осадков. В эту зону попадут Иркутская область, Бурятия, север Красноярского края и Якутия.

В Приморье в понедельник ожидают тропическую грозу. Виной тому активный волновой циклон в Японском море и приближение полярного фронта.