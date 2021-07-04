Стоимость жилья в Новой Москве выросла с 2015 года на 73%

Москва, 4 июля. Анализ, как менялся рынок Новой Москвы в последние годы, провели аналитики сервиса «Циан».

К территориям российской столицы Новая Москва присоединилась в 2012 году. Но масштабное развитие рынка жилье пришлось на более поздние годы. Первые проекты комплексного освоения территории начали заселяться в 2014-2015 годах. Все эти годы район сокращал ценовой разрыв со «старой» Москвой. Так, с 2015 года, средняя стоимость квадратного метра в Новой Москве выросла на 73% — со 101 тысячи до 175,2 тысячи рублей. При этом в «старой» Москве показатель прибавил 48%, пишет «Русская планета».

Число проектов, стартовавших в ТиНАО с 2015 года, оказалось в 13 меньше, чем в старых границах. Сейчас в продаже в округе доступны полмиллиона квадратных метров квартир и апартаментов.

В Москве в первой половине текущего года девелоперы выставили на продажу объекты в 33 новостройках. Показатель на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ставки по ипотеке в России к концу 2021 года могут значительно вырасти, отметила гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Значение может превысить 10%, пишет «ФедералПресс».