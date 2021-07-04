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Политика
Президент Белоруссии призвал интеллигенцию не вмешиваться в политику
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Президент Белоруссии призвал интеллигенцию не вмешиваться в политику
Политика
Президент Белоруссии призвал интеллигенцию не вмешиваться в политику
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 4 июля. Представителям творческих профессий не стоит вмешиваться в политику. Интеллигенция должна беречь свой талант, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Деятелям культуры необходимо обдумывать каждый шаг, потому что им невозможно простить ошибок. За ними наблюдают граждане всей страны. Именно творческая интеллигенция и глава государства ведут за собой народ, отметил президент республики.

Так он прокомментировал действия некоторых представителей в сфере культуры, которые поддержали массовые беспорядки после президентских выборов в 2020 году. Законы политики жестоки, и не каждый сможет их выдержать, подытожил Лукашенко.

Ранее глава государства заявил, что Запад продолжает давить на Минск. Это подтверждают антибелорусские ограничительные меры, уточнил Лукашенко.

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белоруссия лукашенко запад культура
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