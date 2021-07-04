Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 10:00
09:58
Происшествия
Следователи возбудили уголовные дела за посягательство на жизнь силовиков в КБР
09:55
Общество
Фестиваль современного танца пройдет на Новой сцене Александринского театра
09:54
Общество
Приморские инспекторы ДПС на носилках доставили в больницу мужчину
09:53
Политика
Депутат Шеремет посоветовал Лукашенко поторопиться с визитом в Крым
09:51
Общество
Медики определили лучший вид утреннего кофе
09:50
Общество
Перечислены самые опасные для печени продукты
09:49
Общество
Вильфанд дал прогноз на июль для всей территории России
09:48
Происшествия
ФАН публикует видео со сгоревшим Ferrari на западе Москвы
09:44
Экономика
Стоимость жилья в Новой Москве выросла с 2015 года на 73%
09:43
Политика
Президент Белоруссии призвал интеллигенцию не вмешиваться в политику
Все новости

Пол Уокер может появиться в новых частях «Форсажа»
Общество
Пол Уокер может появиться в новых частях «Форсажа»
youtube.com  /  Кадр из клипа на песню «See You Again»

Лос-Анджелес, 4 июля. Американский актер Пол Уокер, погибший в 2013 году, может снова появиться на экранах в десятой и одиннадцатой частях знаменитой кинофраншизы «Форсаж».

Уокер прославился благодаря роли Брайана О'Коннора. Актер успел сняться в нескольких «Форсажах», однако его жизнь трагически оборвалась — он погиб в жуткой автокатастрофе вместе с другом.

Режиссер франшизы Джастин Лин пообещал, что Уокер появится в новых частях франшизы, передает ScreenRant. Скорее всего, актера «воскресят» с помощью CGI-технологий. В последний раз Уокер появлялся в седьмом «Форсаже», вышедшем в 2015 году. Актер не успел завершить съемки в этом фильме.

Звезда франшизы Вин Дизель сообщил о разработке спин-оффа «Форсажа» с Шарлиз Терон. Главной героиней нового проекта станет киберпреступница Сайфер, появлявшаяся в восьмой и девятой частях.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пол Уокер может появиться в новых частях «Форсажа»
актер уокер форсаж
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru