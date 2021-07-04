Пол Уокер может появиться в новых частях «Форсажа»

Лос-Анджелес, 4 июля. Американский актер Пол Уокер, погибший в 2013 году, может снова появиться на экранах в десятой и одиннадцатой частях знаменитой кинофраншизы «Форсаж».

Уокер прославился благодаря роли Брайана О'Коннора. Актер успел сняться в нескольких «Форсажах», однако его жизнь трагически оборвалась — он погиб в жуткой автокатастрофе вместе с другом.

Режиссер франшизы Джастин Лин пообещал, что Уокер появится в новых частях франшизы, передает ScreenRant. Скорее всего, актера «воскресят» с помощью CGI-технологий. В последний раз Уокер появлялся в седьмом «Форсаже», вышедшем в 2015 году. Актер не успел завершить съемки в этом фильме.

Звезда франшизы Вин Дизель сообщил о разработке спин-оффа «Форсажа» с Шарлиз Терон. Главной героиней нового проекта станет киберпреступница Сайфер, появлявшаяся в восьмой и девятой частях.