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СК возбудил дело после гибели ребенка под кучей песка в Рязанской области
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка под кучей песка в Рязанской области
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Peter Price

Рязань, 4 июля. Ребенок трагически погиб недалеко от города Михайлов. Следственный комитет начал расследование.

По данным регионального СУ СКР, десятилетний мальчик и его приятели играли на куче песка, привезенного для ремонта дороги, которым занимается коммерческая компания. Огромная масса обрушилась на пострадавшего. Ребенка достали, но помочь ему уже было невозможно.

Следователи выявили признаки преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности.

В Татарстане чудом никто не пострадал после аварии с грузовиком. Машина завалилась на бок, несколько тонн щебня рассыпались на дороге, сообщал сайт 360tv.ru.

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