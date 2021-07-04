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Рогозин назвал сроки запуска нового российского модуля «Наука» к МКС

  /   Обновлено: 04 июля 2021 09:55
Технологии
Рогозин назвал сроки запуска нового российского модуля «Наука» к МКС
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 4 июля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что точная дата запуска многофункционального лабораторного модуля «Наука» к МКС будет названа в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что модуль «Наука» возвращен в монтажно-испытательный корпус Ракетно-космической корпорации «Энергия» для устранения замечаний, которые были выявлены в ходе подготовки к запуску на космодроме Байконур.

По словам Рогозина, в настоящее время специалисты проводят повторные электроиспытания модуля, поэтому точная дата запуска станет известна 6 июля.

Стоит отметить, что в настоящее время российский сегмент МКС состоит из двух больших и трех малых модулей. «Наука» позволит повысить научную отдачу российских космонавтов. Внутри модуля есть несколько рабочих мест, а снаружи расположены универсальные адаптеры для монтажа исследовательской аппаратуры.

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россия роскосмос рогозин
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