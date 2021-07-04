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В Индии рассказали о самом опасном и большом российском оружии
Армия
В Индии рассказали о самом опасном и большом российском оружии
ПолитРоссия

Нью-Дели, 4 июля. Российская армия оснащена несколькими видами вооружений, которые не имеют мировых аналогов и способны устрашить любых врагов, пишут аналитики индийского издания EurAsian Times.

Спуск на воду самой крупной в мире подводной лодки «Белгород» стал очередным подтверждением могущества ВС РФ, уверены авторы из Индии, пересказ их тезисов представлен «ПолитРоссией».

«На прошлой неделе самая длинная подводная лодка в мире К-329 «Белгород» впервые вышла в море для испытаний», — отмечается в статье EurAsian Times.

Данная субмарина является носителем мощных ядерных торпед, которые способны уничтожать целые прибрежные города, напоминают обозреватели издания. Кроме того, АПЛ «Белгород» может выполнять разведывательные функции, недоступные другим подлодкам, за счет автономных аппаратов с глубиной погружения свыше тысячи метров.

К двум другим типам самого опасного и большого российского оружия аналитики EurAsian Times отнесли транспортный самолет Ан-124 «Руслан», крупнейший из серийно выпускавшихся лайнеров. Кроме того, их впечатлили новейшие гиперзвуковые ракеты «Авангард» и «Кинжал», уже поступившие на вооружение ВС РФ.

Ранее сообщалось о выходе АПЛ К-329 «Белгород» на заводские ходовые испытания в акваторию Белого моря. Последствия полномасштабного ядерного конфликта между Россией и НАТО освещал сайт 360tv.ru.

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