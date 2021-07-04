В Самаре 11 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

Самара, 4 июля. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Kia и микроавтобуса Citroen произошло в районе улицы Красильникова. Пострадали 11 человек.

Предварительно установлено, водитель Kia не уступил дорогу отъезжающей с остановки маршрутке. Иномарка на большой скорости влетела в заднюю дверь микроавтобуса. Ударом маршрутку отбросило в забор находящегося рядом коттеджа, у Kia серьезные повреждения передней части.

В автобусе находилось десять человек и четыре — в легковом автомобиле. Прибывшие на место медики госпитализировали четверых пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии, еще семь пациентов врачи осмотрели и назначили им амбулаторное лечение.

Из-за ДТП проезжая часть была перекрыта, весь транспорт следовал в объезд. Пострадавшие самарцы, по словам очевидцев, лежали прямо на дороге. По факту происшествие организована прокурорская проверка.

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