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Польша хочет построить АЭС в попытках отказаться от российского газа

  /   Обновлено: 04 июля 2021 09:34
Экономика
Польша хочет построить АЭС в попытках отказаться от российского газа
pixabay.com

Варшава, 4 июля. Поляки, одержимые идеей отказа о российского газа, намерены построить АЭС на основе проекта 1950-х годов.

Угольные ТЭЦ и возобновляемые источники энергии не покрывают потребностей страны. Американский сжиженный газ очень дорог. Однако польские политические силы даже на этом фоне вынашивают идею отказа от более дешевого российского газа. Чтобы решить задачу, Варшава обратила свое внимание на заброшенный проект АЭС, разработанный еще коммунистами, пишет РИА Новости.

Строительство станции возле Гданьска недалеко от станции Жарновец имеет сложную судьбу. Проект не раз замораживали и возобновляли. В 2010-м очередная остановка стройки была вызвана недовольством польского соседа — Германии. Несмотря на это Варшава не отказалась от идеи национальной программы развития атомной энергетики. США при Дональде Трампе пообещали полякам построить шесть реакторов, но смена администрации снова затормозила возведение объекта.

Проект польской АЭС — не единичный случай влияния Вашингтона на энергобезопасность Европы. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что стремился замедлить строительство «Северного потока — 2». Сегодня дипломаты США признают, что у них нет возможности помешать достройке газопровода, пишет «ФедералПресс».

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газ аэс варшава
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