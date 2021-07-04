В Рамалле прошли митинги с требованием отставки президента Палестины

Рамалла, 4 июня. В городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан прошли демонстрации, участники которых требовали от главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса уйти в отставку. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сотни людей вышли на улицы с транспарантами в руках, скандируя: «Последние дни Аббаса!»

#BREAKING

Palestinian Authority police blocking the way to the "Mukhata" - government offices in Ramallah during a day of "pro" and "anti" Abbas demonstrations pic.twitter.com/0NznXS9oUV — ZionWarrior (@ZionWarrior6) July 3, 2021

Причиной протестов стала гибель известного активиста Низара Баната, который критиковал президента Палестины за некомпетентность и коррумпированность правительства. Также он планировал принять участие в парламентских выборах 22 мая, однако они были отложены руководством ПНА.

Сотрудники палестинских спецслужб 24 июня избили общественного деятеля в его доме, а потом арестовали. Через несколько часов после задержания появились сообщения о его смерти. Семья погибшего потребовала проведения экспертизы, которая показала, что Банат получил несколько ударов по голове, которые и могли стать причиной его гибели.

"The chants of demonstrators in Ramallah condemn

the assassination of Nizar_Al-Banat [in the custody of Palestinian Security], and rejecting the repression

by Palestinian Security services." https://t.co/fVv8uqGFy3 — Marian Houk (@Marianhouk) July 3, 2021

Смерть Низара Баната вызвала волну недовольства среди граждан стран, которая в конечном счете привела к протестам палестинцев, обвинивших правительство ПНА в ограничениях свободы слова и репрессиях по отношению к политической оппозиции. Также недовольство населения вызвали жесткие силовые методы, применяемые правоохранительными органами.

Ранее палестинское руководство заявило, что прокуратура продолжает расследование, в ходе которого был допрошен ряд офицеров полиции, а специально созданный комитет взял показания у членов семьи погибшего. Однако родственники Баната опровергли информацию о каких-либо контактах с палестинским руководством.