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В Рамалле прошли митинги с требованием отставки президента Палестины
Весь мир
В Рамалле прошли митинги с требованием отставки президента Палестины
Global Look Press  /  Ihab Alami/Keystone Press Agency

Рамалла, 4 июня. В городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан прошли демонстрации, участники которых требовали от главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса уйти в отставку. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сотни людей вышли на улицы с транспарантами в руках, скандируя: «Последние дни Аббаса!»

Причиной протестов стала гибель известного активиста Низара Баната, который критиковал президента Палестины за некомпетентность и коррумпированность правительства. Также он планировал принять участие в парламентских выборах 22 мая, однако они были отложены руководством ПНА.

Сотрудники палестинских спецслужб 24 июня избили общественного деятеля в его доме, а потом арестовали. Через несколько часов после задержания появились сообщения о его смерти. Семья погибшего потребовала проведения экспертизы, которая показала, что Банат получил несколько ударов по голове, которые и могли стать причиной его гибели.

Смерть Низара Баната вызвала волну недовольства среди граждан стран, которая в конечном счете привела к протестам палестинцев, обвинивших правительство ПНА в ограничениях свободы слова и репрессиях по отношению к политической оппозиции. Также недовольство населения вызвали жесткие силовые методы, применяемые правоохранительными органами.

Ранее палестинское руководство заявило, что прокуратура продолжает расследование, в ходе которого был допрошен ряд офицеров полиции, а специально созданный комитет взял показания у членов семьи погибшего. Однако родственники Баната опровергли информацию о каких-либо контактах с палестинским руководством.

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махмуд аббас протесты палестина
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